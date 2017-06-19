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عقب هجومين إرهابيين.. الجزائر تتضامن مع مالي لمحاربة التطرف
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عقب هجومين إرهابيين.. الجزائر تتضامن مع مالي لمحاربة التطرف

2017-06-19 20:47:03
خاص- محيط

أعربت الجزائر عن تضامنها مع شعب و حكومة مالي عقب هجومين استهدفا معسكرا بمنطقة بينتاجونجو و مخيما في كانجابا بباماكو ، مؤكدة “قناعتها” بأن استراتيجية العنف هذه ستفشل أمام عزم الماليين على مواصلة مسار المصالحة و البناء الوطني .

وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف - في بيان له ايوم الاثنين - إن ” مالي شهد خلال الايام الأخيرة تصاعدا لأعمال ارهابية تعكس المحاولات اليائسة لأصحابها في عرقلة مسيرة الماليين نحو السلم و الاستقرار ” .

وأضاف أن ” الاعتداء على معسكر بيبنتاجونجو على غرار الاعتداء الذي استهدف مخيم كانجابا لدليل على إرادة القوى الظلامية في ضرب مسار السلام بمالي” ، مضيفا “إننا و السلم يواجه هذه الاعتداءات الدامية ، نعرب عن تضامننا مع الشعب و الحكومة الماليين الشقيقين كما نعرب عن تعاطفنا لعائلات الضحايا ” .

وتابع قائلا :”إننا على يقين أن استراتيجية العنف هذه ستفشل أمام عزم و أصرار كافة التشكيلات المالية على مواصلة مسار المصالحة و البناء الوطني”.

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