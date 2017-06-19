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البعثة الروسية لدى "الأمم المتحدة" تحذر من انتشار الأفكار العنصرية في العالم
ارهاب

البعثة الروسية لدى "الأمم المتحدة" تحذر من انتشار الأفكار العنصرية في العالم

2017-06-19 20:43:15
خاص- محيط

حذرت ممثلة البعثة الروسية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ناتاليا زولوتوفا، اليوم الإثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الوضع المتدهور بسبب انتشار أفكار الأفكار العنصرية في العالم، وذلك على خلفية تواطؤ السلطات من المتطرفين السلطات والأصوليين.

وقالت زولوتوفا خلال الدورة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم: ” هناك توجهات لحصول المتطرفين على مقاعد برلمانات عديدة من الدول الأوروبية ، وحالات متكررة من مضايقات المهاجرين واللاجئين والأقليات العرقية والدينيةـ تظهر ليس فقط رسوخ الوضع مع انتشار الأفكار العنصرية في العالم، بل تدهوره” .

وأضافت رئيسة البعثة الروسية في جنيف ، أن ” الحقيقة الصارخة الأخيرة هنا هي إعادة تسمية أحد الشوارع الرئيسية في كييف  ، تلطخت أيديه بدماء اليهود والبولنديين والروسية ومعارضي النازيين في أوكرانيا وبيلاروس وروسيا ” .

وفي هذا السياق، دعت موسكو المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري موتومي روتيره، إلى إيلاء الاهتمام لمجموعة واسعة من المشاكل ، التي تمت الإشارة إليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة .

هذا وتحتضن حنيف الدورة الـ 35 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 6 إلى 23 يونيو، ومن المتوقع أن يتم في 21 يونيو الجاري، تقديم التقرير المعدل حول الوضع مع حقوق الإنسان في أوكرانيا.

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