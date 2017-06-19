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السياحة: لا صحة لصدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين إلا بعد إخطار الجوازات
وزارة السياحة المصرية

السياحة: لا صحة لصدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين إلا بعد إخطار الجوازات

2017-06-19 20:31:43
كتب - أ ش أ

نفت وزارة السياحة ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإخبارية من أنباء مغلوطة عن صدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ و الغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول علي موافقة أمنية مسبقة.
وقال يحيى راشد وزير السياحة ، بأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ، وأن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، و في القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وشدد راشد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، مناشدا الصحافة ووسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار من مصادرها بوزارة السياحة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها.

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