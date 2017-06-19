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فريدة الشوباشي: ندمت على مقال "أوباما"
فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: ندمت على مقال "أوباما"

2017-06-19 20:24:35
كتب - متابعات

قالت الكاتبة فريدة الشوباشى إنها ترفض لقب إعلامية سابقة لأنها تركت الإعلامى الإذاعى وعملت فى التليفزيون لمدة 10 سنوات، والآن تكتب، والكتابة إعلام أيضًا.
وأضافت الشوباشى، خلال استضافتها ببرنامج “سابقا” مع الإعلامى محمد على خير، المذاع على الراديو 9090، أنها تلتزم بالمهنية دائمًا وتحاول الابتعاد عن الأخطاء.
وأكدت أنها لم تندم على شىء فى حياتها المهنية، قائلة: “امشى عدل يحتار عدوك فيك ده شعارى”.
وأوضحت أن أكثر مقال ندمت عليه، المقال الذى مدحت خلال الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، عندما زار مصر.
وأشارت إلى أنها دائمًا تكتب ما تشعر به، وتعتز أنها تكتب ما تؤمن به فقط.

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