قال المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، إنه يحب ويحترم شقيقه رمضان، مؤكدًا أنه يحب فيه الطيبة و”الجدعنة”.

وأضاف المطرب الشعبى خلال لقائه هو وشقيقه رمضان فى برنامج “إخوات و لا ” على الراديو 9090، تقديم عبير ومروى صبرى، أن “رمضان” يقف جواره ويسانده فى كثير من المواقف، كما لازمه حين كان مريضًا بالمستشفى، وأنه يلبى نداءه دائمًا.

فيما أكد رمضان أن شعبان شخص طيب جدًا ويدعوه لسماع أغانيه قبل طرحها فى سوق الغناء، كما أنهما يتبادلان ملابسهما منذ كان صغيرين والحياة بينهما قائمة على الود والمحبة.