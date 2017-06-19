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المصيلحي للمواطنين: انهوا تحديث بطاقات التموين
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

المصيلحي للمواطنين: انهوا تحديث بطاقات التموين

2017-06-19 20:17:35
كتب - متابعات

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مناشدة للمواطنين بضرورة الإسراع فى إنهاء تحديث بيانات بطاقات التموين، تجنبا لإساءة الاستغلال من قبل البعض.

وقال المصيلحى، فى تصريحات لفضائية ON LIVE موجها حديثه للمواطنين: “من فضلكم تحديث البيانات جزء أساسى علشان منرجعش نقول فيه بطاقات مزورة وناس بتستغل النظام”.

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