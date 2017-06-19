اختار الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، سورة “النمل” فى القرآن الكريم، ليشرح منها بعض القيم الأخلاقية الدينية فى الدين الإسلامى.

وأضاف”الازهرى” من خلال برنامج “رؤى” المعروض على قناة “dmc”، قيمة أخلاقية وهى “الإتقان” وذلك من خلال الآية رقم “88” من سورة النمل حيث قال عز وجل: “وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صُنْعَ اللَّهِ الَّذِى أَتْقَنَ كُلَّ شَىءٍ، إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ”.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أن الله عز وجل يريد أن يخبر عباده أن أساس خلق منظومة الكون هو “الإتقان”، مشيرًا إلى كبار العلماء فى الدين الإسلامى شرح العديد من الآيات والأحاديث التى تدعو كل إنسان أن يتقن عمله على أكمل وجه، لأنه بذلك يحقق أمرين، الأول هو أنه يدعو لذكر الله بإتقانه عمله من رأى منتجا صنع ببراعة فائقة أول ما ينطق به كلمة “الله” دلالة على إعجابه الشديد بإتقان هذه العمل.

أما الأمر الثانى فهو صلاح حال المجتمع فلو كل شخص أتقن عمله لما وجدت مشاكل عديدة نعانى منها بسبب الإهمال وعدم إتقان العمل بشكل جيد “وتفشى ثقافة نص نص فى المجتمع”، فلا نجد منتجا يليق بقيمة الإنسان وهذا ما يجعل المنتجات الخارجية تغزو الأسواق والبيوت فى المجتمعات الإسلامية، فعدم الإتقان يضر بالاقتصاد الوطنى، لذلك يؤكد علماء الحضارات أن الإتقان أحد أهم الأسس التى تبنى عليها حضارات الأمم.

وأشار الأزهرى أن تنمية قيمة الإتقان فى المجتمع تبدأ منذ مرحلة الطفولة فيجب على كل أب وأم أن يغرس هذه القيمة داخل الأبناء حتى فى ألعابهم، حتى لا ينمو الطفل على ثقافة “الفهلوة” تلك الثقافة التى يعانى منها المجتمع المصرى منذ سنوات وبسببها تخلفنا كثيرا عن الأمم المتقدمة.