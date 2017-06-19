علق الألماني مايكل بالاك، أسطورة نادي بايرن ميونيخ الألماني، على الأزمة التي يعيشها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورغبته في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف.

ويعتقد بالاك، الذي لعب لناديي بايرن ميونيخ وتشيلسي سابقًا، أن كريستيانو رونالدو لن يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، على الرغم من التقارير التي تؤكد مغادرته الفريق الملكي.

وقال بالاك في تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو” الإنجليزية، اليوم الإثنين: “أعتقد أنه في حالة عاطفية الآن، كل ما يمكنني أن أقوله الآن هو أنه يلعب في فريق رائع، وأنا متأكد أنه سعيد في هذا النادي”.

وأضاف: “إنه أمر صعب للغاية في الوقت الراهن، لكن أعتقد أنه يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوضع، وقادر على إيجاد حل لنفسه، ريال مدريد فريق رائع ولا أراه يرحل عنه في الوقت الراهن”.

واتُهم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتهرب من دفع ضرائب في إسبانيا بقيمة 14.7 مليون يورو، وقيل إنه قد يواجه عقوبة سجن تتراوح بين عامين إلى 7 أعوام، وغرامة مالية قد تصل إلى 28 مليون يورو.