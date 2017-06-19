الجزائر تدين بشدة الاعتداء على مسجد بلندن وتصفه بـ«اعتداء ارهابي حاقد»2017-06-19 19:57:43
أكد الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الاثنين أن الجزائر تدين “بلهجة شديدة” الاعتداء بسيارة الدهس الذي استهدف مصلين مساء أمس الأحد بالقرب من مسجد فينسبري بارك بلندن و الذي هو “عمل إرهاب يتعين ادانته”.
وقال الناطق - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء اليوم - إن “هذا الاعتداء الارهابي الحاقد ضد مصلين أبرياء يهدف جليا المساس بقيم السلام و التسامح و التنوع غير أن التضامن المتزايد و الفعال بين الجاليات من شأنه التصدي لإيديولوجية الحقد و حماية المجتمعات المستهدفة من خطر الانقسام الذي يرجوه الارهاب”.
وأضاف الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية أنه “وأمام هذا المشهد الجديد للعنف فإننا نقدم بتعازينا الخالصة لعائلة ضحية هذا الاعتداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب البريطانيين”.
وكان الناطق قد ذكر في وقت سابق إنه “استنادا لمعلومات استقتها قنصليتنا بلندن توجد رعية جزائرية من بين الجرحى ضحايا الاعتداء الارهابي الذي ارتكب ليلة امس الاحد قرب مسجد فينسبري بارك بلندن”.
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