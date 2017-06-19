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ماكرون و الملك عبد الله الثاني يجريان مباحثات بقصر الاليزيه
إيمانويل ماكرون بانر فرنسا

ماكرون و الملك عبد الله الثاني يجريان مباحثات بقصر الاليزيه

2017-06-19 19:54:24
محيط: أ. ش. أ

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين بقصر الاليزيه الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة عمل بفرنسا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لبحث التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي من المتوقع أن تطرق الى جهود مكافحة الارهاب وأزمة قطر و الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا مع تصاعد العمليات العسكرية في محافظة درعا على الحدود الأردنية.

و سيلقي ماكرون و عبد الله الثاني بيانا مشتركا لاستعراض مضمون مباحثاتهما قبل استئناف النقاش على عشاء عمل بقصر الاليزيه.

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