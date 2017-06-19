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محمود حميدة ينجو من مقلب رامز بالزحف على الرمال المتحركة
محمود حميدة---فنان

محمود حميدة ينجو من مقلب رامز بالزحف على الرمال المتحركة

2017-06-19 19:53:13

تمكن الفنان محمود حميدة من الهروب من فخ برنامج المقالب رامز تحت الأرض الذي يزاع على فضائية “ام بي سي مصر” ويقدمه الفنان رامز جلال.

ووقع “حميدة” في الرمال المتحركة بعدما ابتلعت السيارة التي كان بداخلها، حيث زخف فوق الرمال حينما أتت إليه السحلية وخرج منها ببراعة.

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