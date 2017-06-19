لقي جندي بقوات الجيش الليبي مصرعه يدعي جدو التباوي اليوم الإثنين إثر إصابته في المواجهات التي تشهدها ‫منطقة الصابري الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

وأكد مصدر عسكري رفيع المستوي في اتصال هاتفي مع بوابة “أفريقيا” الإخبارية، مقتل الجندي و سيطرة أفراد قوات الجيش الوطني على ما يعرف ” التموينية ” والمدارس التعليمية ” الوحدة -شهداء الصابري ” الواقعة في شارع مسجد” المدينة المنورة ” في الزريريعية .

وأضاف ، أن مقاومة الجماعات الإرهابية ضعيفة جداً، وأن ما يعيق التقدم والسيطرة السريعة على هذه المناطق هي الألغام المزروعة بأعداد كبيرة .

وواصلت القوات المسلحة الليبية استهداف تمركزات الجماعات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة في حي ما يعرف بالزريريعية بمنطقة الصابري، ‏وتزامن التقدم البري مع غارات جوية مكثفة على مراصد للجماعات الإرهابية خلف مسجد “المدينة المنورة” في ذات حي الزريريعية.