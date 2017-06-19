 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 08:11 مساءً
روابط سريعة
إسماعيل: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

إسماعيل: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات

2017-06-19 19:40:06

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاثنين إن حكومته تعكف حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر المجلس أن الأمر سيتم بالتنسيق مع مجلس النواب بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.
وأضاف إسماعيل أن الحد الأدنى للزيادة كان 130 جنيها، مشيرا إلى أنه وبناء على التكليفات الرئاسية سيتم زيادته.
وأكد رئيس الوزراء أن العلاوة الدورية المقدرة ب10% من المرتب كما هي، وأن العلاوة المقدرة بـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستبقى كما هي، وكذلك الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشددا على أن نسب العلاوات الاستثنائية للاثنين لن تتغير وأن الزيادة تتعلق برفع الحد الأدنى للزيادة في الأجور والمعاشات.
ونفى رئيس الوزراء إصداره لأي قرارات بإقالة محافظ سوهاج، واصفا تلك الأنباء “بالإشاعات”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3