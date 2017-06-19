قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاثنين إن حكومته تعكف حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر المجلس أن الأمر سيتم بالتنسيق مع مجلس النواب بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف إسماعيل أن الحد الأدنى للزيادة كان 130 جنيها، مشيرا إلى أنه وبناء على التكليفات الرئاسية سيتم زيادته.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاوة الدورية المقدرة ب10% من المرتب كما هي، وأن العلاوة المقدرة بـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستبقى كما هي، وكذلك الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشددا على أن نسب العلاوات الاستثنائية للاثنين لن تتغير وأن الزيادة تتعلق برفع الحد الأدنى للزيادة في الأجور والمعاشات.

ونفى رئيس الوزراء إصداره لأي قرارات بإقالة محافظ سوهاج، واصفا تلك الأنباء “بالإشاعات”.