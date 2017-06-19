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التشيكية ستريكوفا تتأهل للدور الثاني في بطولة برمنجهام للتنس
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التشيكية ستريكوفا تتأهل للدور الثاني في بطولة برمنجهام للتنس

2017-06-19 19:43:41

تأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا المصنفة الثامنة إلى الدور الثاني في بطولة برمنجهام للتنس للسيدات اليوم الإثنين.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في إنجلترا فازت ستريكوفا على يوليا بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و6-3.

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