أكدت الدكتورة هبة هجرس عضوم مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، أن شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في مناطق النازعات والحروب هم الأكثر تاثرا بهذه الاوضاع المأساوية، مشيرة إلى أن مصر تواجه نوعا خاصا من الحروب وهى حرب الإرهاب وضحاياه إما شهداء أو منضمين لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب الإصابات.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ، التى ألقتها خلال مشاركتها في فعالية حول اوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة في حالة الخطر عقدت فى ختام فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بنيويورك.

وطالبت العالم اجمع بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب..معتبره أنه لن يتحقق استقرار في العالم ولن تأتى خطط التنمية ثمارها ما لم يتوحد العالم في حربه على الإرهاب.

وأضافت أن الإرهاب يستهدف الجميع دون استثناء ، كما أن اثاره الكارثية لا تتوقف فقط عند فقد الارواح رغم فداحة هذه الخسائر لكن أيضا فان الناجين من الحوادث الارهابية غالبا ما يصابوا باعاقات نتيجة اصاباتهم في هذه الحوادث.