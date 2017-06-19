حقق منتخب ألمانيا المدعم بعناصر شبابيه الفوز على أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في افتتاح مبارياتهم بكأس القارات المقامة حالياً في روسيا .

وتمتد البطولة من الفترة 17 يونيو وحتى الثاني من يوليو القادم تمهيدا لانطلاق كأس العالم في 2018 بنفس الدولة.

افتتح التسجيل المنتخب الالماني عن طريق لاعبه لارس ستيندل في الدقيقة 4 من الشوط الأول قبل أن يتعادل روجيك لأستراليا في الدقيقة 41 من نفس الشوط

واستطاع الماكينات الألمانية أن تعود للتقدم مرة أخرى بعدما حصلت على ركلة جزاء تصدى لها جوليان دراكسلر ليسجلها في الدقيقة 45 من نفس الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب الألماني من تعزيز التقدم بالهدف الثالث عن طريق اللاعب جورتيزكا في الدقيقة 48 وقلص الفارق اللاعب تومي يوريتش في الدقيقة 56 من عمر اللقاء

بهذا الانتصار رفع المنتخب الألماني رصيده للنقطة 3 في المركز الأول بالمجموعة الثانية بالتساوي مع تشيلي صاحب الثلاث نقاط من الفوز على الكاميرون

فيما حل المنتخب الأسترالي في المركز الثالث والكاميرون في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.