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الحكومة: إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 3 أيام
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

الحكومة: إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 3 أيام

2017-06-19 18:57:01

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 من يونيو لعام 2017، ولمدة ثلاثة أيام للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

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