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لاعب السيتي السابق يجتاز الكشف الطبي في تشيلسي
كاباييرو

لاعب السيتي السابق يجتاز الكشف الطبي في تشيلسي

2017-06-19 18:44:34

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الراحل عن الفريق مؤخرا، اجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن نادي تشيلسي سيعلن قريبًا عن انضمام كاباييرو لصفوف الفريق بعد اجتيازه الفحوصات الطبية للبلوز.

وسيكون ويلي كاباييرو (35 عامًا) الحارس الثاني في صفوف نادي تشيلسي الموسم المقبل، بعد رحيل الحارس أسمير بيجوفيتش عن تشيلسي.

وكما ذكرت التقارير سابقًا فإن تشيلسي لن يعلن عن انضمام كاباييرو للفريق، قبل الأول من يوليو  المقبل، وذلك لكي تدخل الصفقة في العام المالي الجديد.

ولم يستغرق كاباييرو وقتًا كبيرًا في العثور على فريق جديد، بعد أن استغنى نادي مانشستر سيتي عن اللاعب نهاية الموسم الحالي، بعد انضمامه للفريق في عام 2014 قادمًا من مالاجا الإسباني.

وكان أدريا فيجا وكيل أعمال كاباييرو صرح سابقًا وقال: “لدينا بعض العروض من إنجلترا، إنه لا يريد الرحيل ويريد البقاء في إنجلترا.  لا عرض من بوكا جونيورز لدراسته”.

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