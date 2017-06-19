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انطلاق المسابقة الموريتانية الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم
قرآن، يوسف، المصحف

انطلاق المسابقة الموريتانية الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم

2017-06-19 18:30:44
أ ش أ

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط المسابقة الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم لنيل جائزة رئيس الجمهورية، بمشاركة ثماني دول شملت بالإضافة إلى موريتانيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، وغامبيا، والسنغال، وساحل العاج، والنيجر.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود في كلمته بالمناسبة أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في البلد منذ إنشاء الدولة وتعكس بجلاء مستوى الاهتمام الكبير والعناية الخاصة التي يوليها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لحملة كتاب الله تعالى وحرصه على أن تظل مضامينه قدوة للمجتمعات والشعوب ونموذجا حيا يحتذى في البناء والإعمار ونشر المحبة والتسامح.

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