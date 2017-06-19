تشهد الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل “كابتن فورشيحة” للفنانة “زينة” على راديو “إينرجي”، اعتراض رضا فورشحية على عدم ضم أي لاعبة من فريقها النسائي لمنتخب مصر، على الرغم من تحقيق الفريق أداء جيد، وحصوله على 12 نقطة من 5 مباريات، واحتلاله المركز الثاني في الدوري.

وتقرر فورشحية إقامة مؤتمر صحفي عالمي، وتتحدى منتخب مصر وتقرر لعب مباراة ضد المنتخب لتثبت لمدربه هيكتور كوبر أحقية لاعبات فريقها للانضمام لمنتخب مصر.

وأمام ذلك، يحاول شقيقها حمدالله وحمدي إعاقتها عن لعب المباراة حتى لا تنضم للمنتخب، لذلك يذهبان إلى مجرم محترف، ويخططان لخطفها لتفويت

المباراة عليها.

ويدور المسلسل عن فتاة اسمها رضا تجيد رياضة كرة القدم وتضطرها الظروف للتنكر في شخصية رجل حتى تستطيع الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية، وذلك في قالب كوميدي ساخر، يشارك زينة بطولة “كابتن فورشيحة”، المغني الشعبي محمود الليثي وهشام إسماعيل وسهر الصايغ وشذى وعائشة الكيلاني وهايدي موسى، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج تامر حسني.