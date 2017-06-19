دخلت سيدة فى نوبة بكاء شديدة، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ابنتها تقاطعها وزوجها منذ 4 سنوات، بسبب خلافات مع زوجها.

وتابعت السيدة: “يا منار مينفعش كدة 4 سنين يا بنتى معرفش عنك حاجة، طاعة الزوج مش بالطريقة دى، مش أمك وأبوكى اللى ربوكى يتحرموا منك، لازم ترجعى لبيتنا ونحل المشاكل اللى بين زوجك وأبوكى”.

وانفعل الشيخ خالد الجندى، قائلا: “أنا حزين جدا.. ربنا يعينك ويقويكى، والله الذى لا إله غيره.. يا إما تلحقى نفسك مع أمك وأبوكى يا إما لم يقبل منك صلاة ولا طاعة ولا عمل، وعقوق الأمهات والأباء له 20 عقوبة”.