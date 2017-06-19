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خالد الجندي: "اللي يمنع الزكاة له عذاب أليم في الآخرة"
خالد الجندي

خالد الجندي: "اللي يمنع الزكاة له عذاب أليم في الآخرة"

2017-06-19 18:38:24

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من منع الزكاة عن الفقراء، قائلا: “اللى يمنع زكاة الفقراء فلدية انكال وحجيم وطعاما وعذابا آليما”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “والله لو تعرفوا فضل الصدقات والزكاة مكنش حد نام معاه حاجة وضيع فلوسه كلها على الصدقات”.

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