قلص المنتخب الأسترالي الفارق مع ألمانيا بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني من مباراتهم الجارية حالياً في افتتاح مبارياتهم بكأس القارات روسيا 2017.

واستطاع تومي يوريتش يسجل هدف استراليا الثاني على المانيا في الدقيقة 56، من الشوط الثاني، بعدما راجع الحكم تقنية الفيديو الجديدة عندما طالب لاعبو ألمانيا احتساب الهدف لمسة يد.