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الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي

2017-06-19 18:15:42

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، الشيح محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لدى وصوله مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي جلسة مباحثات.

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