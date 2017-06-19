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الصين وكوريا الجنوبية تعقدان جولة جديدة من حوارهما الاستراتيجي رفيع المستوى غدا
الصين‎

الصين وكوريا الجنوبية تعقدان جولة جديدة من حوارهما الاستراتيجي رفيع المستوى غدا

2017-06-19 18:25:26
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن جولة الحوار الاستراتيجي الثامنة رفيعة المستوى بينها وبين وزارة خارجية كوريا الجنوبية ستعقد أعمالها في بكين غدا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بيان رسمي اليوم الاثنين إن نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ يسوى ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية ليم سونغ نام سيشاركان في رئاسة الحوار.

وأشار قنغ إلى أن العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية تمر بفترة حرجة قائلا إن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن أمل الصين في أن يلعب الحوار دورا ايجابيا في تعزيز الاتصالات والثقة المتبادلة بين الجانبين ومساعدة الدولتين على التعامل بشكل مناسب مع النزاعات وتحسين العلاقات الثنائية.

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