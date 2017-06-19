قال السفير الفلبيني لدى موسكو كارلوس سوريتا، إن بلاده ترحب بزيارة السفن الحربية الروسية، لكن ليس هناك مناقشات بشأن استضافة قوات روسية في قواعدها.

جاء ذلك في حوار للسفير الفلبيني لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى زيارة أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء مانيلا في العاصمة الفلبينية خلال الفترة من 2 إلى 7 يناير الماضي.

وأعرب السفير، عن اعتقاده أنه من المتوقع أن تعقد الفلبين صفقة لشراء الأسلحة مع روسيا، مضيفا أن الأسلحة المتوقع شرائها ستوجه لأهداف الأمن الداخلي، مما يعني أن تُحمل بواسطة جنود ويتم استخدامها في القتال البري، كما أنها تخطط لشراء مروحيات هجومية وأسلحة ذكية.

وتابع، في حواره، أنه لا توجد لدى السلطات الفلبينية أي خطط لاستئناف مشروع محطة “باتان” للطاقة النووية في البلاد، وإنما تسعى إلى استئجار بعض وحدات المفاعلات الصغيرة من روسيا، في إشارة إلى خطط وزارة الطاقة الفلبينية لبدء تكنولوجيا وحدات الطاقة النووية من روسيا.

وأضاف سوريتا، أنه في خلال زيارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرت إلى روسيا للاجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في مايو الماضي بخصوص الاتفاق حول التعاون العسكري بين البلدين، عبّر عن اهتمام بلاده بالأسلحة الروسية المتقدمة، بما في ذلك مروحيات الهيلوكوبتر والطائرات كذا الأسلحة الدقيقة الموجهة لمكافحة خطر الإرهاب.

جاء ذلك في ضوء تعرض جزيرة مينداناو الجنوبية الفلبينية للهجمات الإرهابية المتكررة من قبل جماعة ماؤوتي، ومناضلو الحرية الإسلاميون ببانجسامورو، ومليشيات مقاتلي أبو سياف، والتي ثُبت تورطها جميعاً مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش”.