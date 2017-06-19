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رئيس بايرن ميونخ ينفي اهتمام ناديه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رئيس بايرن ميونخ ينفي اهتمام ناديه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

2017-06-19 18:04:21
محيط: أ. ش. أ

نفى رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، اهتمام ناديه بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبامي.

وقال رومينيجه - في تصريحات نقلها موقع بايرن اليوم الاثنين - “نحن معتادون على التكهنات الكثيرة في فترة الانتقالات بخصوص من يأتي أو يرحل، نحن دائما لا نعلق عليها، لكن في حالة كريستيانو نرغب في التأكيد على أنها مخض خرافات”.

يذكر أن وسائل إعلام ألمانية نقلت شائعات بخصوص أن بايرن مستعد لدفع 200 مليون يورو لضم كريستيانو، وذلك بعدما أعلن اللاعب تفكيره في الرحيل عن الريال بسبب مشاكله مع الصحافة والضرائب في إسبانيا.

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