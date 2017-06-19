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ألمانيا تسجل الثالث في شباك الكونجارو الأسترالي
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ألمانيا تسجل الثالث في شباك الكونجارو الأسترالي

2017-06-19 18:11:54

عزز المنتخب الالماني تقدمه على أستراليا بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني في افتتاح مبارياتهم بالجولة الأولى من كأس القارات المقام حالياً بروسيا 2017.

سجل لاعب خط الوسط جورتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 48 من الشوط الثاني .

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