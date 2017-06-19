أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الاثنين، أن زورقا حربيا تابعا لقوات الاحتلال الإسرائيل اخترق أمس الأحد المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة تبلغ حوالي 205 أمتار ولمدة 27 دقيقة.

وأوضح الجيش أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم، أن 3 طائرات استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية.

وأوضح أن الطائرة الاستطلاع الأولى اخترقت عند الساعة 7,00 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20,15 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10,50 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,40 من فوق بلدة علما الشعب.

وأضاف أنه عند الساعة 20,35 خرقت طائرة أخرى مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5,35 من صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب.