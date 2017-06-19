لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة الدخانية بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق قوله، إن المجموعات المسلحة المنتشرة في عين ترما وبساتينها إلى الشمال من مدينة جرمانا في الغوطة الشرقية، استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة الدخانية بريف دمشق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وفى سياق متصل، نفذت وحدات من المدفعية السورية بدعم من الطيران الحربي، رمايات نارية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدرسة البانوراما ومحيط تل بروك وغرب الإذاعة بقرية عياش والثردة ومحيط المطار العسكري بمدينة دير الزور، ما أسفر عن تدمير مواقع تمركز المسلحين والقضاء على عدد كبير منهم.