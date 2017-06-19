يطير اللواء احمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى الى كوريا الجنوبية لحضور منافسات بطولة لعالم المقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ يونيو الجارى بمدينة موجو بكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد كونجرس الاتحاد الدولى على هامش البطولة تم سيتم عقد عمومية الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولى تنفيذا لقرار الاتحاد الدولى بعقد الجمعيات العمومية للقارات الخمس على هامش بطولةالعاام .

ويشارك منتخب مصر فى البطولة ب ١٣ لاعب و لاعبة بواقع ٧ لاعبين و ٦ لاعبات.

و اللاعبون هم : معاذ نبيل (٥٤ كجم)، و محمد فرج (٥٨ كجم)، و يوسف السيد (٦٣ كجم)، عبد الرحمن وائل (٦٨ كجم)، و سيف عيسى (٧٤ كجم)، و صلاح خيري (٨٠ كجم)، و محمد أيمن ((+ ٨٧ كجم).

و اللاعبات هن : حبيبة عصام (٤٦ كجم)، و نور حسين (٤٩ كجم)، و رضوى رضا (٥٣ كجم)، و هداية ملاك (٥٧ كجم)، و روان رفاعي (٦٢ كجم)، و ميسون فاروق (-٧٣ كجم).

و يقود المنتخب المدير الفني الأسباني روسندو الونسو و المدربين : جولشا الونسو، و أسامة السيد، و تامر صلاح و يصاحب الفريق دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و باللجنة الأولمبية المصرية.