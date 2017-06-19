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ألمانيا تتقدم مرة أخرى على أستراليا من ركلة جزاء
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ألمانيا تتقدم مرة أخرى على أستراليا من ركلة جزاء

2017-06-19 17:49:24

عاد المنتخب الألماني للتقدم مرة اخرى على منافسه الأسترالي بعدما نجح في تسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول من مباراتهم بكأس القارات المقامة في روسيا 2017.

وسجل هدف التقدم اللاعب جوليان دراكسلر من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وعقب تسجل الأستراليين هدف التعادل.

سجل هدف التعادل اللاعب روجيتش  في الدقيقة 41 من المباراة من تسديدة اصطدمت بالمدافع وتعود له مرة أخرى ويسددها مرة أخرى في شباك لينو حارس الماكينات.

وكان ولارس ستيندل كان قد تقدم لألمانيا في الدقيقة 4 من الشوط الأول

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