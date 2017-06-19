أستراليا تتعادل مع ألمانيا بهدف في الدقيقة 41

تعادل المنتخب الأسترالي مع نظيره الألماني بهدف في الدقيقة 41 في مباراتهم المقامة حالياً بافتتاح مبارياتهم بكأس القارات المقامة بروسيا 2017.

سجل هدف التعادل اللاعب روجيتش في الدقيقة 41 من المباراة من تسديدة اصطدمت بالمدافع وتعود له مرة أخرى ويسددها مرة أخرى في شباك لينو حارس الماكينات.

وكان ولارس ستيندل كان قد تقدم لألمانيا في الدقيقة 4 من الشوط الأول