شهد منافذ بيع تذاكر مباراة الوداد والأهلي المصري المرتقبة، مساء غد الثلاثاء على ملعب محمد الخامس، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إقبال كبير وغير مسبوق.

وكان رئيس الوداد، ومدرب الفريق الحسين عموتة، إضافة لباقي اللاعبين، قد أطلقوا تصريحات أكدوا من خلالها حاجتهم لدعم الجمهور في هذه المباراة المهمة، التي سيسعى من خلالها الوداد لتحقيق انتصار يعيد من خلاله ترتيب أوراقه بمجموعته التي يحتل فيها المركز الثالث، خلف الأهلي وزاناكو الزامبي.

واتضحت صورة التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الوداد مباراته، بعدما تأكد غياب الهداف الليبيري وليام جيبور، وإقحام الكونجولي فابريس أونداما مكانه، في وقت سيحل وليد الكرتي محل القائد إبراهيم النقاش، الذي سيتغيب للإيقاف، ولم تتأكد مشاركة النجم إسماعيل الحداد، الذي يبذل مجهود كبير لإقناع المدرب بظهوره أساسيا.