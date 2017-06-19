 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 06:40 مساءً
روابط سريعة
أحمد ناجي ردا على استبعاد غالي ومرسى: نحافظ على المجموعة
احمد ناجي مدرب حراس المرمى بالاهلي

أحمد ناجي ردا على استبعاد غالي ومرسى: نحافظ على المجموعة

2017-06-19 17:38:25

قال أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم، أنه لايوجد أى لاعب مستبعد تماما من الانضمام لصفوف المنتخب بمن فيهم حسام غالى وباسم مرسى، ولكن الجهاز الفنى يضم العناصر وفقا لاحتياجاته الفنية.

وتابع ناجى خلال لقائه ببرنامج ” كل عام وانتم بخير مع شوبير ” والذى يذاع عبر أثير ” الشباب والرياضة ” أن هناك بعض القرارات التى تتخذ حفاظا على المجموعة والعقوبة فيها لاتكون وفقا للمدة ولكن من أجل الحفاظ على الانضباط داخل المنتخب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3