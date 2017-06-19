أحمد ناجي ردا على استبعاد غالي ومرسى: نحافظ على المجموعة

قال أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم، أنه لايوجد أى لاعب مستبعد تماما من الانضمام لصفوف المنتخب بمن فيهم حسام غالى وباسم مرسى، ولكن الجهاز الفنى يضم العناصر وفقا لاحتياجاته الفنية.

وتابع ناجى خلال لقائه ببرنامج ” كل عام وانتم بخير مع شوبير ” والذى يذاع عبر أثير ” الشباب والرياضة ” أن هناك بعض القرارات التى تتخذ حفاظا على المجموعة والعقوبة فيها لاتكون وفقا للمدة ولكن من أجل الحفاظ على الانضباط داخل المنتخب.