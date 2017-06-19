أجريت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأثنين وذلك عقب 16 يوما فقط من نهائي المسابقة الموسم الماضي.

وسيواجه سيلتيك بطل اسكتلندا في التصفيات حيث سيواجه لينفيلد من أيرلندا أو لافيوريتا بطل سان مارينو اللذان سيتواجهن في واحدة من خمس مباريات الدور لأول.

ويلتقي تريبكاا بطل كوسوفا بمضيفه فيكينجور من جزر الفارو، على أن يواجه الفائز منهما، هافنارفيوردور بطل ايسلندا في الدور الثاني.

وسيلعب بارتيزان بلجراد بطل صربيا مع بودوتشنست بودجوريتسا من الجبل الأسود، في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثاني.

وسيلعب مالمو بطل السويد، أمام فاردار من مقدونيا، أما سالزبورج بطل النمسا، يستهل مشواره بمواجهة هيبرنيانس من مالطا، أو طالين من استونيا في الدور الثاني.