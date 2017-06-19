القاهرة .. يواصل مجلس النواب غدا جلساته بنظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.

القاهرة .. تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، غدا الثلاثاء طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة صقربشأن إهدار حقوق المستخدمين من قبل شركات المحمول العاملة في مصر من خلال خدمة سيئة تتمثل في رداءة صوت المكالمات وانقطاعها المستمر.

القاهرة .. ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 165 لـسنة 2017 بشأن الموافقة عـلى اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى الموقَّع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2016.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا.

القاهرة .. يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الثلاثاء تدريب 450 مدربا بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، على أن تستمر فترة التدريب حتى 22 يونيو الجارى، ليقوم الجهاز بعد ذلك بالتدريب المحلى للعاملين البالغ عددهم 25 ألف مشتغل بكل المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 3 يوليو المقبل.

القاهرة .. تعقد غدا الثلاثاء القوى العاملة اجتماع مع ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ بدون حدود.

القاهرة .. يتم غدا الثلاثاء إعلان نتيجة العينة العشوائية فى مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة ، مع البدء فى تصحيح العينة العشوائية فى مادة التاريخ وعلم النفس.

القاهرة .. تبدأ كنترولات الثانوية العامة غدا الثلاثاء تصحيح العينة العشوائية فى مادة الكيمياء .

القاهرة .. يناقش منتدى القاهرة للتغير المناخى التابع للسفارة الألمانية بالقاهرة وبالتعاون مع وزارة البيئة المصرية غدا الثلاثاء ، بمعهد جوته أكثر الموضوعات تأثيرا فى حياتنا وأقلها بحثا حتى الآن وهو “إنتاج وإستهلاك الغذاء بكميات ضخمة وأثر ذلك على التغير المناخى”.

القاهرة .. تنظم وزارة الآثار إحدي الجمعيات الخيرية غدا مائدة إفطار رمضانية لـ300 طفل بلا مأوي بحديقة متحف قصر المنيل.

القاهرة .. تنظم الهيئة العامة للكتاب غدا ندوة علمية متخصصة “مشكلات الشباب وتحديات العصر”، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة وذلك تحت رعاية وزير الثقافة .

القاهرة .. تنظم دار الاوبرا غدا حفل “شرقيات” للفنان فتحي سلامة على المسرح المكشوف في الساعة 9.30 م

القاهرة .. يقام حفل غنائي لفرقة ” سويت ساوند باند ” بقيادة الدكتور منير نصر الدين على المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى تمام الساعة 9:30 مساء غد ، ويأتى ذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف خلال شهر رمضان .

الاسكندرية .. يستضيف صالون الشعر في مركز “بيرم وسيد” الثقافي بالإسكندرية الشاعرة أماني محفوظ، في أمسية شعرية موسيقية غنائية، الساعة التاسعة والنصف مساء غد.

القاهرة .. يستضيف مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى غدا الثلاثاء حفل إنشاد دينى مميز لفريق “عمران”، و ذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء غد .

المنصورة .. يستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية فى التاسعة والنصف من صباح غد المواطنين الراغبين فى عرض مشكلاتهم وطلباتهم فى إطار لقاء مفتوح بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والمحلية .

المنصورة .. تستضيف قاعة الجمعية الشرعية بقرية ميت غراب مركز السنبلاوين فى التاسعة من مساء غد احتفالية المنطقة الأزهرية لتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم من شباب وأطفال القرية .

المنصورة .. يؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ( شعبة الرياضيات ) بمحافظة الدقهلية امتحان الدور الأول لعام 2017 فى مادة ( الرياضيات التطبيقية ” الديناميكا ” ) فى التاسعة من صباح غد .

المنصورة .. يختتم طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى العام الجامعى الحالى 2016/2017 فى الثانية والنصف بعد ظهر غد .

المنصورة .. تنظم إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية احتفالية ثقافية دينية بقاعة المؤتمرات بنادى العمال الرياضى بشارع عبد السلام عارف بحى غرب المنصورة فى التاسعة من مساء غد وتختتم الاحتفالية بتكريم المتميزين من الطلائع .

المنصورة .. تستضيف قاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام محافظة الدقهلية فى التاسعة من مساء غد عرضاً لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى .

المنصورة .. ينظم بيت الثقافة بمدينة تمى الأمديد ندوة فى التاسعة من مساء غد بمقر البيت بعنوان ( رمضان شهر العبادات ) .