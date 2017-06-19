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الاتحاد الأوروبي يشكر جهود العراق في محاربة الإرهاب
داعش بانر ارهاب تطرف

الاتحاد الأوروبي يشكر جهود العراق في محاربة الإرهاب

2017-06-19 17:11:55
خاص- محيط

أثنى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم الاثنين في لوكسمبورج، على “التقدم الكبير” الذي أحرزته الحكومة العراقية في الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش خلال الأشهر الماضية، مؤكدين دعمهم الثابت لـ”وحدة أراضي العراق وسيادته”.

وأشار الوزراء في بيان أصدروه اليوم حول العراق، نشرته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، إلى الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب، وقالوا “يتعين العمل لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات السياسية لإطلاق مصالحة وطنية كاملة”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مشددا على أن بروكسل تبقي مانحا هاما للمساعدات الإنسانية، حيث بلغ مجمل ما قدمته للعراق العام الماضي 159 مليون يورو.

فوفق البيان “تم تقديم 42 مليون يورو خلال النصف الأول من العام لإغاثة المتضررين”.

وتطرق الوزراء إلى أهمية تعزيز الأمن وسيادة القانون من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، لافتين النظر إلى ضرورة أن تحسن الوكالات الأمنية العراقية علاقاتها بالسكان المدنيين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدرس، بناء على طلب السلطات العراقية، إمكانية نشر فريق للإرشاد والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن، وهو ما يصب في صالح جهود الإصلاح المطلوب تعزيزها في البلاد.

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