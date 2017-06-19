ألمانيا تتقدم على أستراليا بعد 4 دقائق من الشوط الأول2017-06-19 17:09:54
تقدم المنتخب الألماني على نظيره الأسترالي بهدف دون رد في الدقيقة 4 من بداية لقاءهم في افتتاح مبارياتهم بكأس القارات المقامة حاليا بروسيا 2017.
وسجل الهدف اللاعب شتيندل في الدقيقة 4 من الشوط الأول بعد تحويله لعرضية براندت لداخل شباك الكونجارو الأسترالي.
ويشارك المنتخب الالماني للمرة الثالثة وممثلا عن بطل العالم 2014، فيما يشارك أستراليا للمرة الرابعة وممثلا عن بطل آسيا
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