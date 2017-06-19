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أبو الغيط يدين حادث "دهس المصلين" في لندن
احمد ابو الغيط

أبو الغيط يدين حادث "دهس المصلين" في لندن

2017-06-19 17:22:18

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حادث الدهس الإرهابي الذي وقع بمنطقة (فينسبري بارك) بالعاصمة البريطانية لندن، والذي أسفر عن عدد الضحايا.
وأكد أبو الغيط - في بيان اليوم /الاثنين/ - تضامنه مع شعب وحكومة المملكة المتحدة في مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية.
ومن جانبه، صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن هذا العمل الإجرامي يأتي ليؤكد من جديد أن الإرهاب ليس له دين أو عقيدة معينة، وأنه يستهدف الأبرياء دون تمييز، وبما يتنافى مع أي مبادئ أو قيم دينية أو إنسانية.
وأشار إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات التنسيقية العاجلة من أجل توحيد الجهود والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وما يرتبط بذلك من مظاهر للتطرف الديني على غرار ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتي تشهد للأسف تصاعدا في بعض المجتمعات خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل ارتباطها بأنماط فكرية وانطباعات مغلوطة يستلزم الأمر مخاطبتها بشكل جدي لدى دوائر الرأي العام والأوساط السياسية والإعلامية.

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