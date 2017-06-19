أعلنت مديرية شرطة باريس أن قوات الأمن تتعامل مع واقعة في جادة الشانزليزيه بباريس إثر قيام سيارة اليوم الاثنين بصدم ﺸﺎﺣﻨﺔ للشرطة قبل أن تشتعل النيران فيها.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال سائق السيارة ووضعه رهن الاحتجاز، وإلى عدم وقوع إصابات جراء الحادث، الذي لم تتضح بعد ملابساته.

كما ناشدت مديرية شرطة باريس المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث بالشانزليزيه.