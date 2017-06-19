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الرئيس التونسي يلتقي وزير دفاع بلاده لبحث القضايا ذات الشأن الأمني
الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس

الرئيس التونسي يلتقي وزير دفاع بلاده لبحث القضايا ذات الشأن الأمني

2017-06-19 16:53:01
أ ش أ

التقي اليوم الاثنين، بقصر قرطاج رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بوزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، حيث تناول اللقاء بحث القضايا ذات الشأن الأمني العام وعلى الحدود.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، أن السبسي استعرض الوزير خلال اللقاء تطورات منظومة المراقبة الإلكترونية على طول الحدود الجنوبية الشرقية.
كما تم استعراض آخر ترتيبات إشراف رئيس الجمهورية على موكب إحياء الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني نهاية شهر يونيو الحالي.

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