 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 05:06 مساءً
روابط سريعة
"الأعلى للإعلام": عودة المواقع المحجوبة لبعض الوقت "خطأ تقني"
حاتم زكريا
حاتم زكريا

"الأعلى للإعلام": عودة المواقع المحجوبة لبعض الوقت "خطأ تقني"

2017-06-19 16:50:55

أكد حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار عودة المواقع المحجوبة إلى العمل لمدة ست ساعات يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ خطأ تقني، مشيرا إلى أنه ليس هناك قرارا رسميا بعودتها، ولم يتم مخاطبة المجلس الأعلى أو نقابة الصحفيين.

ويعقد اجتماعا، بعد غد الأربعاء، لبحث عدد من الموضوعات الهامة من بينها بحث تقرير بشأن المواقع المحجوبة.

ونفى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ما نشرته تقارير صحفية، عن تزايد أعداد المواقع المحجوبة إلكترونيا، وأنه لا صحة لها، موضحا أن هناك مخاطبات مستمرة من جانب المجلس مع الجهات المعنية بشأن تلك المواقع.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لتشريع قانوني تعمل من خلاله؛ لتجنب الفوضى الإعلامية، كما هو متبع في كافة دول العالم، مضيفا أن مجلس النواب يناقش تلك القضية، وسيتم أخذ كافة أراء الجهات والأطراف المعنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3