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مصادر سورية: إنقاذ قائد المقاتلة "سو-22" التي أسقطها طيران التحالف
مقاتلة سورية

مصادر سورية: إنقاذ قائد المقاتلة "سو-22" التي أسقطها طيران التحالف

2017-06-19 16:50:54
أ ش أ

ذكرت مصادر إعلامية سورية، اليوم الاثنين، بأنه تم إنقاذ قائد الطائرة الحربية السورية “سو-22” التي أسقطها طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أمس الأحد.

وقال “مركز حمص الإخباري” - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم “تحرير الطيار علي فهد من قبل الجيش العربي السوري”، مشيرة إلى أن إنقاذ قائد الطائرة تم قبل وصول عناصر (داعش) إلى المنطقة التي هبط فيها الطيار بواسطة مظلته بعد القفز من الطائرة المنكوبة.

وحسب شبكات التواصل الاجتماعي، لا يوجد أي تأكيد رسمي من قبل الجيش السوري لهذه المعلومات.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أكدت إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” في المنطقة ما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار.وأعلن التحالف الدولي أن إسقاط المقاتلة السورية جاء بعد اقترابها من مواقع قوات معارضة مدعومة من قبل القوات الأمريكية في تلك المنطقة.

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