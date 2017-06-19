 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
"النواب" الأردني يشيد بقرار عراقي لاعتماد يوم وطني للقضاء على العنف الجنسي
مجلس النواب الأردني

"النواب" الأردني يشيد بقرار عراقي لاعتماد يوم وطني للقضاء على العنف الجنسي

2017-06-19 16:49:28
أ ش أ

أشاد مجلس النواب الأردني بقرار الحكومة العراقية القاضي بإعتماد التاسع عشر من يونيو من كل عام، يوماً وطنياً للقضاء على العنف الجنسي في حالة النزاع.

وقال المجلس، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا القرار يعد تقديراً لمكانة المرأة العراقية وما قدمته من تضحيات وإعادة دمجها في المجتمع ومعالجة الآثار النفسية والصدمات وتبعات ما تعرضت له جراء الانتهاكات واعمال العنف والمجازر الوحشية المرتكبة بحقها من قبل عصابات داعش الإرهابية.

وأعرب المجلس عن تضامنه ومساندته للنساء العراقيات، ودعمه لتمكين المرأة العراقية لمواصلة انجازاتها في المجالات كافة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3