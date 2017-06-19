أشاد مجلس النواب الأردني بقرار الحكومة العراقية القاضي بإعتماد التاسع عشر من يونيو من كل عام، يوماً وطنياً للقضاء على العنف الجنسي في حالة النزاع.

وقال المجلس، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا القرار يعد تقديراً لمكانة المرأة العراقية وما قدمته من تضحيات وإعادة دمجها في المجتمع ومعالجة الآثار النفسية والصدمات وتبعات ما تعرضت له جراء الانتهاكات واعمال العنف والمجازر الوحشية المرتكبة بحقها من قبل عصابات داعش الإرهابية.

وأعرب المجلس عن تضامنه ومساندته للنساء العراقيات، ودعمه لتمكين المرأة العراقية لمواصلة انجازاتها في المجالات كافة.