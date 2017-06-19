قالت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية الدكتورة نيفين قباج ، إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء ستناقش غدا الثلاثاء زيادة مساعدات بعض فئات المستفيدين من برنامج المساعدات النقدي (تكافل وكرامة) بمبلغ 100 جنيه بتكلفة تقدر بملياري جنيه.

وأضافت قباج - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أنه ستتم مناقشة آلية توزيع هذه الزيادة، منها حصول ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات على الحد الأقصى من الزيادة بقيمة 100 جنيه، وأن تكون الزيادة المقررة لكبار السن بنسبة أقل من المخصصة لذوي الإعاقة والمطلقات، حتى لا تتجاوز مساعدات كرامة قيمة المعاش التأميني.