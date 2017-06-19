أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيلة فريقه التي ستواجه منافسه أستراليا في لقاء افتتاح جولاتهما ببطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا 2017.

وجاءت تشكيلة ألمانيا لتضم :

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: كيميتش ، شكوردان موستافي، روديجير ، هيكتور.

الوسط: جوريتزكا، رودي ، براندت ، جوليان دراكسلر.

الهجوم: لارس ، فاجنر.

وفي الجهة الأخرى جاءت تشكيلة أستراليا لتضم :

حراسة المرمى: رايان .

الدفاع: ليكي ، ديجينيك ، مارك ، بايلي .

الوسط: آرون ، يوريتش ، بيهيتش ، ترينت .

الهجوم: تومي ، ماسيمو .

يشارك المنتخب الألماني للمره الثالثه في كأس القارات ، ويشارك بهذه النسخه لأنه حقق كأس العالم 2014 .

فيما يشارك المنتخب الأسترالي للمره الرابعه في كأس القارات ، ويشارك بهذه النسخه لانه بطل كأس اسيا 2015 .