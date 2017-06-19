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التشكيلة الرسمية لمواجهة ألمانيا وأستراليا في كأس القارات

التشكيلة الرسمية لمواجهة ألمانيا وأستراليا في كأس القارات

2017-06-19 16:53:31

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيلة فريقه التي ستواجه منافسه أستراليا في لقاء افتتاح جولاتهما ببطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا 2017.

وجاءت تشكيلة ألمانيا لتضم :

حراسة المرمى: لينو
الدفاع: كيميتش ، شكوردان موستافي، روديجير ، هيكتور.
الوسط: جوريتزكا، رودي ، براندت ، جوليان دراكسلر.
الهجوم: لارس ، فاجنر.

وفي الجهة الأخرى جاءت تشكيلة أستراليا لتضم :

حراسة المرمى: رايان .
الدفاع: ليكي ، ديجينيك ، مارك ، بايلي .
الوسط: آرون ، يوريتش ، بيهيتش ، ترينت .
الهجوم: تومي ، ماسيمو .

يشارك المنتخب الألماني للمره الثالثه في كأس القارات ، ويشارك بهذه النسخه لأنه حقق كأس العالم 2014 .
فيما يشارك المنتخب الأسترالي للمره الرابعه في كأس القارات ، ويشارك بهذه النسخه لانه بطل كأس اسيا 2015 .

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