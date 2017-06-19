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يوفنتوس ينعى أولى ضحايا حادث تورينو
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يوفنتوس ينعى أولى ضحايا حادث تورينو

2017-06-19 16:40:16

قدم نادي يوفنتوس، اليوم الإثنين، تعازيه لأسرة سيدة توفيت يوم الخميس الماضي، متأثرة بإصابة لحقت بها في حادث التدافع الذي وقع في مدينة تورينو الإيطالية، مطلع هذا الشهر، بالتزامن مع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق “السيدة العجوز” وريال مدريد، والذي انتهي بفوز الملكي باللقب.

وذكر النادي الإيطالي في بيان: “في يوم الحداد الذي أعلنته بلدية تورينو في المدينة، يشاطر نادي يوفنتوس لكرة القدم الآلام لوفاة إريكا بيوليتي، مجددا العزاء لأسرتها ومعربا عن تقاربه معها”.

وتعرضت بيوليتي (38 عاما) لإصابة خطيرة بالمخ، إثر تعرضها للدهس في حادث التدافع الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري، في ساحة سان كارلو بمدينة تورينو، التي ينتمي لها يوفنتوس، بينما كان مشجعون للفريق الإيطالي يشاهدون نهائي التشامبيونزليج على شاشة عملاقة.

وعلاوة على بيوليتي، أسفر التدافع عن إصابة 1526 شخصا، بينهم سيدتين مازالتا محتجزتين في المستشفى.

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