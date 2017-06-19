أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت وسط البلاد وأسفرت عن مقتل العشرات.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله، إن بوتين أكد لمارسيلو مشاطرته الحزن مع الذين فقدوا أقاربهم في هذه المأساة ويأمل الشفاء العاجل والقريب لجميع المصابين.

ووفقا لصحيفة “بوبليكو” البرتغالية، فإن 61 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في أسوأ موجة من حرائق الغابات تشهدها البرتغال في السنوات الأخيرة، وحوالي 60 شخصا آخرين أصيبوا في حرائق الغابات وكثير منهم في حالات حرجة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى وفقا للسلطات البرتغالية.

ووفقا لما قالته الشرطة البرتغالية فإن جميع البيانات تشير إلى أن الحرائق لم تكن ناتجة عن الحرائق المتعمدة.