 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 05:15 مساءً
روابط سريعة
بوتين يعزي نظيره البرتغالى في ضحايا حرائق الغابات
متاحف الكرملين

بوتين يعزي نظيره البرتغالى في ضحايا حرائق الغابات

2017-06-19 16:35:08
محيط: أ. ش. أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت وسط البلاد وأسفرت عن مقتل العشرات.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله، إن بوتين أكد لمارسيلو مشاطرته الحزن مع الذين فقدوا أقاربهم في هذه المأساة ويأمل الشفاء العاجل والقريب لجميع المصابين.

ووفقا لصحيفة “بوبليكو” البرتغالية، فإن 61 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في أسوأ موجة من حرائق الغابات تشهدها البرتغال في السنوات الأخيرة، وحوالي 60 شخصا آخرين أصيبوا في حرائق الغابات وكثير منهم في حالات حرجة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى وفقا للسلطات البرتغالية.

ووفقا لما قالته الشرطة البرتغالية فإن جميع البيانات تشير إلى أن الحرائق لم تكن ناتجة عن الحرائق المتعمدة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3