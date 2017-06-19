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المسابقات تعدل مباريات الأهلي والزمالك في العيد
عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات

المسابقات تعدل مباريات الأهلي والزمالك في العيد

2017-06-19 16:34:14

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز لتقام السبت 24 يونيو الجاري، بدلاً من الاثنين 26 من الشهر ذاته.
وقررت اللجنة تعديل موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة بنفس الجولة لتقام في نفس يوم مباراة الأهلي وإنبي بدلاً من إقامتها يوم الأحد 25 يونيو.
كما أعلنت اللجنة إقامة مباراة الزمالك وبتروجيت في تمام العاشرة مساء الأحد 25 يونيو، في حال إذا كان هذا اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وفي حال موافقته لأول أيام عيد الفطر ستقام المباراة في تمام السابعة مساء.

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